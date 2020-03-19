«Случился кризис в отношениях»: Лянка Грыу призналась, что была на пороге развода с мужем

Актриса Лянка Грыу в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что была на пороге развода со своим супругом, режиссером Михаилом Вайнбергом. У пары в феврале 2011 года родился сын Максим. Сейчас мальчику девять лет.
«Это был кризис в отношениях в нашей семье. Все случилось примерно на третий год совместной жизни. Были какие-то трудности. Потерялось взаимопонимание. Это какой-то психологический трюк, через который проходят, наверное, все семьи. Надо понимать, что хоть какая крепкая семья, но все равно нельзя отпускать чувства как просто само собой разумеющееся».
По словам Лянки Грыу, в любые отношения надо вкладываться, подпитывать их извне.
«Не все молодые семьи это понимают. У них в какой-то момент проходит романтический полет, и они думают, что пора расходиться», — заявила актриса.
Звезда добавила, что ей с мужем удалось решить их конфликты.
«Я осталась сниматься в проекте Ледниковый период» в Москве. А супруг уехал снимать сериал «Тест на беременность». А потом мы полетели в Нью-Йорк. Вместе занимались нашим ребенком и его лечением от аутизма. Америка нас сплотила. Это был новый этап нашей жизни. И мне, и ему это помогло», — сказала Лянка Грыу.