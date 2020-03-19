«Случился кризис в отношениях»: Лянка Грыу призналась, что была на пороге развода с мужем

Актриса Лянка Грыу в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что была на пороге развода со своим супругом, режиссером Михаилом Вайнбергом. У пары в феврале 2011 года родился сын Максим. Сейчас мальчику девять лет.

«Это был кризис в отношениях в нашей семье. Все случилось примерно на третий год совместной жизни. Были какие-то трудности. Потерялось взаимопонимание. Это какой-то психологический трюк, через который проходят, наверное, все семьи. Надо понимать, что хоть какая крепкая семья, но все равно нельзя отпускать чувства как просто само собой разумеющееся». Лянка Грыу

По словам Лянки Грыу, в любые отношения надо вкладываться, подпитывать их извне.

«Не все молодые семьи это понимают. У них в какой-то момент проходит романтический полет, и они думают, что пора расходиться», — заявила актриса.

Звезда добавила, что ей с мужем удалось решить их конфликты.