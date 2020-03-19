Певец Робби Уильямс устроил онлайн-концерт для своих подписчиков

Артист целый час пел и отвечал на вопросы в Instagram.

Пока эпидемия коронавируса не прекратилась, многие популярные исполнители приняли непростое решение об отмене концертов и гастрольных туров.

Однако, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими поклонниками, звезды все чаще проводят импровизированные выступления с помощью социальных сетей. Певец Робби Уильямс провел часовое выступление в своем официальном аккаунте в Instagram, а также назвал концерт «коронакараоке».

Исполнитель не только пел, но и общался со своими фанатами, давал полезные советы и отвечал на интересные вопросы. Все это довольно похвально, ведь многие жители планеты в данный момент находятся на карантине и пытаются всеми силами не сойти с ума от скуки, находясь под условным домашним арестом.