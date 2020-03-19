«Сначала чувствуй, потом реагируй»: Грыу вспомнила слова отца при встрече спустя много лет

Актриса Лянка Грыу в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила встречу со своим отцом. Актер Георгий Грыу ушел из семьи, когда она была совсем маленькой. Лянку воспитывал другой человек.
«Меня сводная сестра Ника, дочь Георгия от другого брака, нашла через соцсети. Мы общались и переписывались с ней. Вдруг у меня появились четыре дня перерыва, и я полетела в Кишинёв. Она пригласила на ужин моего брата. Я его увидела впервые в жизни. Но даже тогда я не встретилась с отцом».
Долгожданная встреча состоялась еще спустя год в столице Молдавии. «Он сам меня нашел в Интернете. Отец написал несколько сообщений. Он сказал: «Прости». Порадовался за меня. Сказал, что гордится мной», — вспомнила актриса.
По словам Лянки Грыу, их встреча спустя много лет получилась очень трогательной.
«Он стоял с букетом цветов около ресторана. Мы увидели друг друга издалека, но тут включился на светофоре красный цвет. Прямо как в кино. Поток машин и ты стоишь полторы минуты. Ждешь и смотришь на него. Это было эмоциональное чувство. Очень сильное. Мы говорили о его детстве, о моих делах. Мне хотелось узнать про бабушку и дедушку. Про то, как он стал актером.
Он сказал на прощание всего одну фразу: «Всегда сначала чувствуй, а потом реагируй». Мама моя спокойно отнеслась, что я стала общаться с отцом. Преград мне не строила», — заметила Лянка Грыу.