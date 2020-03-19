«Сначала чувствуй, потом реагируй»: Грыу вспомнила слова отца при встрече спустя много лет

Звезда отметила, что папа долго извинялся, потому что не принимал участия в ее воспитании.

Актриса Лянка Грыу в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила встречу со своим отцом. Актер Георгий Грыу ушел из семьи, когда она была совсем маленькой. Лянку воспитывал другой человек.

«Меня сводная сестра Ника, дочь Георгия от другого брака, нашла через соцсети. Мы общались и переписывались с ней. Вдруг у меня появились четыре дня перерыва, и я полетела в Кишинёв. Она пригласила на ужин моего брата. Я его увидела впервые в жизни. Но даже тогда я не встретилась с отцом».

Лянка Грыу

Долгожданная встреча состоялась еще спустя год в столице Молдавии. «Он сам меня нашел в Интернете. Отец написал несколько сообщений. Он сказал: «Прости». Порадовался за меня. Сказал, что гордится мной», — вспомнила актриса.

По словам Лянки Грыу, их встреча спустя много лет получилась очень трогательной.