«Спасибо за щедрость»: Виторган раскритиковал отретушированное фото Нинидзе

Максим Виторган сказал «пару ласковых» одному из журналов, на обложке которого появилось его изображение. А также возлюбленной актера Нино Нинидзе.

Знаменитость считает, что лицо его девушки излишне подверглось обработке в специальном редакторе. Что удивительно, причиной тому могла стать недавно появившаяся в России звезда 90-х годов.

«Говорят, Наталья Ветлицкая сорвала съемки для обложки Hello. Видимо, тогда журнал в сердцах бросил весь аккумулированный и собранный по сусекам для этих целей фотошоп на лицо Нино. Не выбрасывать же и не пропадать добру! Что ж, спасибо за щедрость», — написал актер в личном блоге.

Кстати, карьера Натальи Ветлицкой в России вообще в настоящий момент под большим вопросом, поскольку страна пребывает на карантине. Певица сейчас уединена в своем доме, ведя в Сети нехитрые репортажи, глядя из окна.