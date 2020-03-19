«У нас все развивалось стремительно»: Грыу вспомнила знакомство с режиссером Вайнбергом

Актриса Лянка Грыу в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, как развивались ее отношения с мужем, композитором и режиссером Михаилом Вайнбергом. Они познакомились в 2009 году на съемках картины «Ищу тебя». Через год сыграли свадьбу. В феврале 2011 года актриса родила супругу сына Максима.

«Мне всегда нравились талантливые люди больше, чем красивые. Я не говорю, что мой муж некрасивый, но я всегда любила в человеке его содержание. Я помню нашу первую встречу. У него была дурацкая рубашка. Но он так замечательно смеялся. Мне понравилось, что Миша очень искренний. Он никогда не играл в мужчину-волка. Не был загадочным бруталом. Он интенсивный, харизматичный человек. Изначально это была дружба, которая переросла в любовь». Лянка Грыу

Как отметила звезда, их роман получился очень быстрым и бурным. «У нас все развивалось стремительно. Мы начали жить вместе вскоре после знакомства. Я отдала ему ключи от квартиры. Это было 22 ноября. И уже 14 февраля он сделал мне предложение. В июле 2010 года мы расписались. Он попросил руки у моей мамы. Она его хорошо приняла. Мама видела, какая я довольная. Мама всегда чувствует, когда дочь счастлива», — сказал Лянка Грыу.

больше по теме Лянка Грыу рассказала о кризисе в отношениях с мужем-режиссером Актриса объяснила, почему она практически исчезла с экрана и как это связано с ее семейной жизнью

При этом она отметила, что их свадьба была скромной.