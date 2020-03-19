«Я скупой на слезу»: Ягудин признался, что плачет в финале номера своей жены с Марининым

По словам фигуриста, ледовый спектакль «Ромео и Джульетта» не может оставить его равнодушным.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, который на днях отпраздновал сорокалетие, заявил, что с артистической точки зрения спектакли «Кармен» и «Ромео и Джульетта» — это лучшее, что было сделано в фигурном катании вне спорта.

«Я человек достаточно сухой, скупой на слезу и на какие-то романтические вещи, но в конце спектакля «Ромео и Джульетта» всегда бегу на финал номера жены Тани и Максима Маринина и реально плачу».

Алексей Ягудин

По словам спортсмена, спектакли хореографа Ильи Авербуха, в чьей команде он состоит, заставляют людей испытывать очень сильные чувства. Спортсмен добавил, что из-за больной ноги уже давно мог бы заниматься другим делом, так как человек достаточно обеспеченный, но фигурное катание ему не надоедает до сих пор, сообщает RT.

Отметим, что Алексей Ягудин женат на олимпийской чемпионке Татьяне Тотьмяниной. У пары две дочери. Не так давно фигурист признавался, что мечтает о третьем ребенке. Причем ему обязательно хочется, чтобы жена подарила ему еще одну дочку. Сына, как отмечал фигурист, ему не надо. При этом спортсмен намекнул, что не за горами время, когда их семья станет еще больше.