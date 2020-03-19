«Улыбка поднимет дух нации»: Шейк поддержала Италию в стильном фотопроекте

Другие звезды тоже приняли участие в акции против коронавируса.

Ирина Шейк вместе с Робертом Де Ниро, Андреа Бочелли, Джонатаном Андерсоном, Стеллой Маккартни и другими публичными персонами приняла участие в фотосессии Vanity Fair. Глянец организовал стильную акцию в поддержку Италии, страдающей от коронавируса.

На снимке каждой звезды было написано:

«Я люблю тебя, Италия».

Русская модель появилась на странице журнала с лучезарной улыбкой. После звезда разместила этот кадр в личном блоге, подписав его: «Праздник любви и мужества в Италии».

В ответ модель услышала многочисленные слова благодарности и восторга.

«Твоя улыбка поднимет дух нации», «Спасибо, Ирина! Твоя поддержка важна для нас», «И мы тебя любим!» — отметились люди в аккаунте Шейк.

Ранее мы писали о другой российской звезде — актрисе Юлии Пересильд, которая решила переждать карантин в калужской деревне. Артистка в настоящее время не работает и в основном занимается чтением книг с детьми.