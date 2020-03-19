«Пакетами выносили вещи из квартиры»: директор Быстрицкой рассказала о родственниках актрисы

По словам Ксении Рубцовой, звезду «Тихого Дона» массово обрабатывали, чтобы вывезти в Израиль.

Концертный директор звезды картины «Тихий Дон» Элины Быстрицкой Ксения Рубцова в Замоскворецком суде Москвы рассказала, что, по ее версии, творили родственники актрисы незадолго до ее смерти. Напомним, что девушка на данный момент проходит обвиняемой по делу о хищении 38 миллионов рублей, которые пропали со счетов актрисы.

Как сказала Рубцова, Быстрицкая всегда любила близких ей людей. К примеру, она не жалела денег на свою сестру Софью Шегельман. Как заверила концертный директор, Быстрицкая, в частности, оплатила дорогостоящую операцию сыну Шегельман.

Как отметила Рубцова, однажды в дом к Быстрицкой приехала группа родственников. Они стали уговаривать звезду уехать из страны. В тот день Быстрицкая позвонила Рубцовой и сказала, что ей могут что-нибудь подсыпать и вывезти в Израиль, чего она не хотела, сообщает «МК».