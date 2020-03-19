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«Пакетами выносили вещи из квартиры»: директор Быстрицкой рассказала о родственниках актрисы

По словам Ксении Рубцовой, звезду «Тихого Дона» массово обрабатывали, чтобы вывезти в Израиль.

«Пакетами выносили вещи из квартиры»: директор Быстрицкой рассказала о родственниках актрисы
Быстрицкую хотели силой вывезти в Израиль/http://globallookpress.com/

Концертный директор звезды картины «Тихий Дон» Элины Быстрицкой Ксения Рубцова в Замоскворецком суде Москвы рассказала, что, по ее версии, творили родственники актрисы незадолго до ее смерти. Напомним, что девушка на данный момент проходит обвиняемой по делу о хищении 38 миллионов рублей, которые пропали со счетов актрисы.

Как сказала Рубцова, Быстрицкая всегда любила близких ей людей. К примеру, она не жалела денег на свою сестру Софью Шегельман. Как заверила концертный директор, Быстрицкая, в частности, оплатила дорогостоящую операцию сыну Шегельман.

Как отметила Рубцова, однажды в дом к Быстрицкой приехала группа родственников. Они стали уговаривать звезду уехать из страны. В тот день Быстрицкая позвонила Рубцовой и сказала, что ей могут что-нибудь подсыпать и вывезти в Израиль, чего она не хотела, сообщает «МК».

«Там была обработка массовая, они начали вскрывать все шкафы, выкручивать отверткой задние стенки, пакетами выносили вещи из квартиры. Софья сказала мне больше не появляться».

Ксения Рубцова

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ИзраильКсения РубцоваСофья ШегельманУмерла Элина БыстрицкаяЭлина Быстрицкая
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