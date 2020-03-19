Директор Быстрицкой рассказала о давлении, которое на нее оказывает сестра актрисы

По словам Ксении Рубцовой, Софья Шегельман делает все возможное, чтобы упрятать ее за решетку.

Концертный директор актрисы Элины Быстрицкой Ксения Рубцова заявила в Замоскворецком суде столицы, что сестра звезды Софья Шегельман оказывает на нее давление и хочет упрятать за решетку. Напомним, что Рубцовой вменяется хищение 38 миллионов рублей, которые пропали с банковских счетов Быстрицкой. История уже длится больше года и пока не ясно, чем все завершится.

Как отметила Рубцова, все деньги со счетов Элины Быстрицкой она снимала с разрешения актрисы. При этом концертный директор звезды «Тихого Дона» отметила, что подпись, согласно которой Быстрицкая еще при жизни написала на нее заявление, подделана.

«Мне сказали, что у меня нет никаких шансов, потому что Софья Авраамовна позвонила какому-то высокому начальнику. Мол, ваша участь определена. Посидите на зоне, все поймете». Ксения Рубцова

Также Рубцова помянула в суде недобрым словом делового партнера Быстрицкой Александра Хейфеца. Он в свое время дал актрисе три миллиона долларов по договору строительства «Центра духовного и физического совершенствования женщины».

В 2007 году договор был расторгнут. При этом деньги остались у Быстрицкой. Хейфец требовал привода в суд актрисы. Быстрицкая очень переживала, что ее репутация подмочена. Кроме того, она думала, что ее могут выселить из квартиры. Именно поэтому актриса оформила доверенность на имя Рубцовой, чтобы та могла распоряжаться ее деньгами и счетами, сообщает «МК».