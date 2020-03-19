«Кругом паника и дурдом»: Поплавская заявила, что семья поможет справиться с любыми напастями

Как отметила актриса, в трудные минуты надо поддерживать близких и родных.

Актриса Яна Поплавская, которую называют «красной шапочкой советского кинематографа», в Instagram рассказала, как она справляется с трудностями. Вместе с любимым мужчиной, гражданским супругом радиоведущим Евгением Яковлевым она сейчас находится в доме, который строит.

Поплавская отметила, что в трудные минуты надо быть рядом с любимыми людьми, помогать друг другу и быть опорой. Она поблагодарила своего гражданского супруга, который в любой ситуации поддерживает ее.

«В семье не может быть каждый сам за себя. В семье должно быть семь Я — каждый член семьи, это вы. Сейчас, когда в мире происходит что-то непонятное, когда кругом паника и дурдом, помните о поддержке ваших родных и близких. Вы им нужны, а они нужны вам. Счастья и любви в ваши дома». Яна Поплавская

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Отметим, Яна Поплавская ранее рассказывала, что собирается сыграть свадьбу с Евгением Яковлевым. Торжество, предварительно, намечено на весну нынешнего года.