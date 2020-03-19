Дочь Успенской сообщила о бесследной пропаже детей и жен на Рублевке

Татьяна Плаксина заявила о психологическом давлении на нее со стороны матери.

Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской тридцатилетняя Татьяна Плаксина в Instagram прокомментировала последнюю видеозапись, которую выложила в соцсети ее мать. На кадрах девушка представлена в невыгодном свете. Она говорит, что пошла на программу «Звезды сошлись» на канале НТВ от отчаяния. Также девушка утверждает, что никогда и ничего не хотела говорить плохого о матери.

Между тем Плаксина отметила, что данное видео было сделано под психологическим давлением. Это, как она отметила, была цена свободы и билета в Америку. Плаксина добавила, что пошла на канал НТВ, чтобы придать огласке сложившуюся ситуацию.

«Я опасалась за свою жизнь. Никто не мог мне помочь. Слишком много людей бесследно пропадает, и я об этом знаю. Дети, которые становятся неугодны своим родителям. Жены, которые слишком много знают. Таких на Рублевке сплошь и рядом. Закроют тебя в посёлке и никогда больше о тебе не услышат. А людям будут говорить, что вы на отдыхе в жаркой стране». Татьяна Плаксина

Отметим, что сейчас дочь Успенской находится в США со своим отцом. С матерью она не поддерживает никаких отношений.