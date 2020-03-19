Антонов посетовал, что из-за отмены «Евровидения» у артистов «отняли кусок хлеба»

Композитор и певец Юрий Антонов расстроился, что музыкальный песенный конкурс «Евровидение» в этом году не состоится. Всему виной вспышка коронавируса, которая охватила весь мир. Как отметил музыкант, события в мире вызывают у него беспокойство. Особенно он расстроен, что у артистов из-за этого «отняли кусок хлеба».

По словам Юрия Антонова, сам конкурс ему малоинтересен. Там, как он думает, на первом месте эпатаж, а не сама композиция, что в корне неправильно.

В то же время Антонов послушал композицию российской группы Little Big. Он думает, что старания ребят могли бы окупиться сторицей, если бы все планы не спутал коварный коронавирус, сообщает портал nation-news.ru.

«Что касается хореографии, то, конечно, они молодцы, сделали синхрон хороший, очень много работали, это не просто станцевать песню, не спеть, а именно станцевать». Юрий Антонов

Добавим, что «Евровидение» теперь пройдет в мае следующего года в Роттердаме. Причем всем музыкальным коллективам придется готовить новые песни, потому что нынешние безнадежно устареют.