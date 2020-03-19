Анастасия Волочкова получила все деньги, заработанные в Большом театре

Балерина Анастасия Волочкова смогла получить деньги, которые когда-то заработала в Большом театре и которые ей отказывались отдавать на протяжении шестнадцати лет. Тогда, в далеком 2003 году, в культурном учреждении заблокировали ее зарплатный счет. Сейчас она наконец-то смогла получить свои кровные.
Танцовщица вспомнила, что в свое время в театре сделали все, чтобы заработанные ей деньги не дошли до нее. При этом она исполняла роли в ведущих партиях, ездила на зарубежные гастроли. Она отмечала, что театр провернул аферу с ее деньгами.
«Прошло 16 лет. 16! И спустя этот срок сотрудники банка помогли вернуть мои средства. Справедливость восторжествовала спустя годы!»
Отметим, что танцовщица также хочет, чтобы в Большом театре платили ей пенсию. При этом ей предстоит доказать, что она была примой, сообщает «Комсомольская правда».
Добавим, что танцовщица последние месяцы активно готовится к свадьбе. Торжество, предварительно, назначено на осень нынешнего года.