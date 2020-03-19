Алексей Панин устроил очередной дебош на борту самолета

Актер не может покинуть остров Маврикий, где он в последние дни отдыхал.

Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета авиакомпании Air France. Происшествие случилось перед самым вылетом с Маврикия и его подробности неизвестны. Между тем престижная авиакомпания отказалась перевозить проблемного пассажира.

Алексей Панин планировал вылететь с Маврикия в столицу Франции Париж, а уже оттуда добраться до Москвы. Интересно, что за сутки до этого актер также «проштрафился» в аэропорту Маврикия. С него взяли обещание в письменной форме, что он будет вести себя хорошо. Только на таких условиях согласились переоформить билеты.

Сейчас рассматривается вопрос, как доставить актера на родину. Ситуация осложняется пандемией коронавируса, из-за которой отменены по всему миру сотни рейсов.

Ранее Алексей Панин говорил, что в самое ближайшее время он навсегда покинет Россию. Актер хочет обосноваться со своей дочерью в Испании. Панин обмолвился, что у него есть друзья в городе Торревьеха, которые оказывают ему помощь в переезде, сообщает портал news.ru.

Добавим, что Алексей Панин прославился своим неадекватным поведением. Ранее актера уже не раз снимали с рейсов различных авиакомпаний. Всем памятен также случай, когда уже перед самым взлетом, он неожиданно с дочкой передумал покидать Крым и попросил высадить его из лайнера. В итоге рейс был задержан на несколько часов, а самому Панину выписали штраф.