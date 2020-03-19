«Температура прошла»: Ольга Куриленко идет на поправку после коронавируса

Как отметила актриса, сейчас она находится в столице Великобритании Лондоне.

Актриса Ольга Куриленко в Instagram сообщила об улучшении своего состояния. Напомним, что несколько дней назад стало известно, что «девушка Бонда» больна коронавирусом. Об этом она сама сообщила в соцсетях широкой общественности.

«Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным».

Ольга Куриленко

Актриса также отметила, что никакого специального лечения от коронавируса ей не прописали. Она всего лишь пила парацетамол при высокой температуре. Уже в ближайшие дни актриса намерена вернуться в строй.

Отметим, что количество больных коронавирусом по всему миру перевалило за отметку в двести тысяч человек. В России зафиксировано свыше ста случаев. В стране и по всему миру отменены культурные и спортивные мероприятия. Российские школьники отправятся с 23 марта на каникулы, которые продлятся минимум до 12 апреля.