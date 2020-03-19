«Без слов, правильно»: Брежнева проигнорировала хейтеров, вновь поддержав Самойлову

Оксана Самойлова в последнее время резко сменила курс в своем личном блоге. Вместо картинок сладкой жизни, к которым уже так привыкли ее подписчики, модель стала чаще выдавать жалобы. Мы не откроем Америку, если скажем, что причиной тому отчасти послужил ее муж Джиган.

Недавно отцу четверых детей пришлось отлежаться реабилитационной клинике для зависимых людей. Самойлова, несмотря ни на что, решила поддержать супруга и заявила в Сети, что поможет ему выкарабкаться из проблем. Одной из первых поддержала ее в этот момент Вера Брежнева. В итоге хейтеры накинулись не только на благоверную рэпера, но и на певицу, заявив, что она не имеет на это морального права. Поскольку, якобы, сама когда-то разрушила предыдущий брак Константина Меладзе. Повлияли ли эти резкие высказывания на Веру? Как оказалось, нет.

Оксана вновь появилась в Сети с грустным постом, повествующим о ее новой жизни. В нем она откровенно заявила, что после рождения сына в ее жизни наступил «самый худший месяц жизни». Плюс ко всему, из-за коронавируса она не может вернуться домой в Россию. И вновь одной из первых ее поддерживает Вера Брежнева. Правда теперь звезда решила обойтись без комментария, оставив под постом сердечки.

«В этот раз без слов, правильно. Все, что вы скажете, будет использовано против вас», «Куда лезешь, ты о семье и верности не знаешь ничего», — вновь отреагировали хейтеры.

Кстати, кроме Брежневой, Самойлову поддержали другие звезды. В аккаунте отметились с добрыми пожеланиями Лена Перминова, Саша Зверева и другие.