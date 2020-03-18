СМИ: звезда сериала «Кадетство» задержан за нападение на врача

Актер Кирилл Емельянов, известный своей отрицательной ролью в сериале «Кадетство», задержан полицией. Как сообщает интернет-канал Mash, к 28-летнему артисту приехала бригада скорой помощи, так как он якобы находился в бессознательном состоянии. Но когда врачи подошли к нему, мужчина оказался более чем активен и даже агрессивен. Он бросился на медиков с кулаками, в результате чего теперь будет иметь проблемы с законом.

Как рассказала подруга актера, модель Екатерина Бобкова, он вернулся со съемок, выпил алкоголя и потерял сознание, из-за чего ему была вызвана скорая помощь. Однако за свой визит фельдшер получил не благодарность, а травму и собирается писать заявление на разбушевавшегося артиста.

Канал отмечает, что Бобкова пила вместе с Кириллом перед происшествием. Девушка не раз уже попадала в новости: она была свидетельницей по делу Кокорина и Мамаева, после чего выпала из окна в Праге (по ее мнению, это был не несчастный случай, а продолжение скандала вокруг футболистов). И вот по стечению обстоятельств девушка снова проходит свидетельницей по ЧП с известным человеком.

Напомним, Кирилл начал карьеру в киножурнале «Ералаш», потом сыграл в драме «Сволочи», а после в его жизни случились сериалы «Кадество» и «Кремлевские курсанты». Стоит отметить, что в последние годы у Емельянова не было крупных ролей. Сейчас он разведен, воспитывает двоих сыновей.