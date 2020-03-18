«Жена сказала: «Хватит петь про эти эскадроны»: Газманов объяснил, почему сменил репертуар

Как отметил исполнитель, сейчас у него на концертах много лирических композиций.

Певец Олег Газманов в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что сменил репертуар. Сейчас у него в концертной программе присутствует много лирических композиций.

«Жена мне как-то сказала: «Хватит тебе петь про эти эскадроны. Давай что-то лирическое». И я насобирал лирических композиций на два выступления. У меня 8 марта был потрясающий концерт. Все были в восторге». Олег Газманов

При этом исполнитель отметил, что сейчас у него так называемый творческий зуд. «Очень много скопилось материала, который пока не слышал зритель. У меня, к примеру, есть песня про Ямайку. Такое регги. Хочу зимой выпустить ее», — сказал Олег Газманов.

больше по теме «Ненаглядная»: Олег Газманов нежно поздравил супругу с днем рождения Певец посвятили жене стихотворение.

Также певец раскритиковал то, что пишут про него в социальных сетях и Интернете. К примеру, он недоволен «Википедией» и информацией о себе. «У меня рост не метр 63 сантиметра, как там указано, а метр 68 сантиметров. Там, в «Википедии», один орден еще зажали в моих заслугах. Эти ресурсы все округляют в буржуйскую сторону», — заметил он.