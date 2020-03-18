«Копия папы»: Ирина Слуцкая перестала скрывать лицо четырехмесячной дочки Киры

Ирина Слуцкая в декабре прошлого года втайне от всех стала мамой в третий раз. Нынешнему мужу. бизнесмену Алексею Говырину, спортсменка подарила дочку. Всей семьей они выбирали имя для наследницы. Сначала малышку хотели назвать Каролиной, но в итоге фигуристка решила, что будет Кира. От первого брака у нее также подрастают двое детей: 12-летний сын Артем и девятилетняя дочь Варвара.

больше по теме Слуцкая объяснила, почему назвала дочку Кирой Фигуристка почти два месяца назад стала многодетной мамой.

Как и многие знаменитости, Слуцкая прятала лицо маленькой дочки от общественности. Однако долго томить поклонников она не стала. Спустя четыре месяца после родов фигуристка снялась вместе с наследницей и другими членами семьи для обложки журнала. В кадре все позировали в джинсах и белых футболках. Муж и дети окружили Ирину, держащую на руках малышку Киру, облаченную в розовое платье. Она держит за пальчик своего брата и смотрит в камеру.

«Это ее первое публичное появление!» — призналась спортсменка.

Поклонники отметили, что у Слуцкой красивая семья. Многие также восхитились ее дочкой. Некоторые сошлись во мнении, что девочка пошла в отца. «Доча младшая — вылитый папа», «Девочка старшая красивенькая какая», «Кира на папу похожа», «Ирочка, ты молодец. Кира — копия папы», «Суперфото! А Кирочка на братика похожа очень!», «Какие красивые кудри у Варюши!» — прокомментировали пост подписчики.

К слову, сын Ирины занимается хоккеем, а старшая дочка — фигурным катанием. Не исключено, что и Кира полюбит спорт, когда вырастет. В новом интервью спортсменка рассказала, как решилась рожать в 40 лет, и раскрыла подробности своей третьей беременности. Напомним, что ей целых 9 месяцев удавалось скрывать округлившийся живот от поклонников.