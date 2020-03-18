«14 лет со дня свадьбы»: Алсу на карантине хочет уговорить мужа на совместное фото

36-летняя Алсу решила ограничить посещение светских мероприятий. Не так давно возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова побывала на вечеринке по случаю дня рождения младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого — Аллы.

По словам певицы, уже четвертый день она находится на домашней самоизоляции. За это время поп-исполнительница смогла перебрать гардероб и отсортировать детские вещи, из которых ее наследники уже успели вырасти.

Кроме того, артистка устроила импровизированный кинопросмотр. Алсу заверила, что сейчас у нее появилось лишнее время на то, чтобы заняться саморазвитием, чтением книг, рисованием.

Поп-исполнительница уточнила, что они с мужем отпраздновали четырнадцать лет со дня свадьбы. И по этому случаю находящаяся на карантине певица надеется уговорить Яна Абрамова сделать совместное фото.

«Смотрим фильмы, много общаемся, поем песни, читаем книги… Планирую наконец-то начать снова писать картины, на них вечно не хватает времени! А сегодня 14 лет со дня нашей свадьбы. Может, даже уговорю мужа сфотографироваться», — добавила Алсу.

Напомним, что вместе с мужем певица воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля.