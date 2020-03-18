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«Меня выставили подлецом и изменщиком»: Ланской вспомнил травлю после смерти Началовой

Как отметил певец, в 19 веке он бы вызвал каждого из оскорблявших его на дуэль.

«Меня выставили подлецом и изменщиком»: Ланской вспомнил травлю после смерти Началовой
Ланской вспомнил травлю годичной давности/http://globallookpress.com/

Певец и первый муж Юлии Началовой, которая ушла из жизни год назад, Дмитрий Ланской заявил в эфире шоу «Горящие головы», что хотел бы жить в 19 веке. Тогда бы он вызвал на дуэль каждого, кто обвинял его в смерти яркой исполнительницы, которую любил. Музыкант бы разобрался с теми, кто распространял о нем сплетни, далекие, как он считает, от реальности.

Напомним, что после ухода из жизни исполнительницы некоторые посчитали, что именно Ланской виновен в смерти Началовой. Якобы он заставлял ее худеть и изменял звезде. Как сегодня думает Ланской, травля была кем-то проплачена. Он не ожидал, что его скромная персона вызовет такой живой и повышенный интерес.

«Все публичные люди, которые якобы обличили меня, должны остановиться, подумать и вспомнить, через какое место они попали в шоу-бизнес. Меня выставили подлецом и изменщиком, но уже не убийцей».

Дмитрий Ланской

Кстати, никто из недоброжелателей не сказал ничего дурного про Ланского ему в лицо. Все обсуждалось в рамках ток-шоу. Из всей этой истории он вынес и плюсы. Стал намного жестче ко всему относиться.

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