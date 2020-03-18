«Александр Михайлович покупает все, что можно»: Овечкин из-за коронавируса отоваривается впрок

Жена хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина модель Анастасия Шубская в сторис Instagram разместила видеозапись, которая раньше вызвала бы дикий смех. Впрочем, сейчас в разгар эпидемии коронавируса по всему свету, в том числе и в Америке, все уже не кажется таким забавным.

На кадрах один из лучших хоккеистов мира Александр Овечкин со своим товарищем загружает в машину продукты. На кадрах можно увидеть полные тележки с провизией, которой семье, судя по всему, хватит не на один месяц.

«Третий день подряд у нас такие закупки. Александр Михайлович покупает все, что можно». Анастасия Шубская

Отметим, что эпидемия коронавируса сейчас охватила США. На улицах практически нет людей. Ранее телеведущий Оскар Кучера рассказывал, что ему позвонил друг из США и пожаловался, что ему нечего есть. На улицу он не выходит, боясь подхватить вирус, а продукты в дома завозят нерегулярно.