«До слез растрогала!»: беременная супруга Бориса Грачевского поздравила его с 71-летием

Борис Грачевский в 2016 году женился в третий раз. Это произошло спустя два года после развода с предыдущей возлюбленной. Худрук детского киножурнала «Ералаш» не скрывает, что счастлив. А в прошлом году стало известно, что его избранница ждет ребенка. Этот ребенок будет четвертым для режиссера. Актриса Екатерина Белоцерковская моложе своего супруга в два раза, но это никак не влияет на их отношения.

18 марта Грачевский празднует день рождения. Возлюбленная устроила ему сюрприз в честь 71-летия. Она украсила дом воздушными шарами и испекла торт. Примечательно, что все было оформлено в розовой гамме, а один из шаров сделан в виде Минни Маус. В соцсети именинник поделился снимками, на которых запечатлел и свою беременную супругу. Сейчас она находится на восьмом месяце.

«Вот так, потрясающе красиво, моя жена Катюша поздравила меня с днем рождения! До слез растрогала! Спасибо! Моя любовь!» — написал Борис Юрьевич.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие похвалили Екатерину за ее заботу и внимание к деталям. «Катюшенька, как всегда! Столько деталей! Прекрасного нового года жизни, Борис Юрьевич!», «Как красиво, умничка! Похорошела», «Боря, ты лучший! С днём рождения!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что с первой женой Галиной Грачевский прожил вместе 35 лет и воспитал двоих детей: Максима и Ксению. Со второй избранницей Анной он был вместе четыре года и успел обзавестись дочкой Василисой.