«Поверить не могу»: Николай Расторгуев нежно поздравил маму с 90-летием

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев в Instagram тепло и нежно поздравил свою маму с девяностолетием. Он опубликовал совместный снимок с родительницей, отмечающей юбилей. Мария Калмыкова, которая по профессии швея родилась в 1930 году.

«Моей маме 90… поверить не могу! Мамочка моя, здоровья тебе, я тебя очень люблю! Дай Бог тебе ещё долгих-долгих лет!» Николай Расторгуев

Отметим, что отец Николая Расторгуева ушел из жизни пять лет назад. Он скончался в 2015 году. Причем он был на два года младше своей супруги. Отец музыканта всю жизнь проработал водителем.

Добавим, что группа «Любэ» во главе с Николаем Расторгуевым стало необычайно популярна в девяностых годах прошлого века. Песни «Атас!» «Комбат» и многие другие гремели на всю страну. Лидер группы «Любэ» является крестным отцом Елисея Певцова, сына актеров Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова. С этим семейством он дружит уже не один десяток лет.