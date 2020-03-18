«Нет гречки, туалетной бумаги и сосисок»: Караулова посетовала на пустые полки в магазинах

Как отметила певица, она все же закупилась продуктами на сто лет вперед.

Певица Юлианна Караулова в Instagram заявила, что считает себя отчаянной домохозяйкой. Она, по собственному признанию, закупилась продуктами на сто лет вперед. Судя по всему, звездная исполнительница поддалась панике из-за коронавируса. Впрочем, все, что нужно, Караулова все-таки не приобрела.

«Не купила самое главное – гречку. Ее нет! Чтобы снять стресс от этого внезапного события, нарядилась и легла на пол, притворившись котиком. Здесь могла бы быть реклама паркета, но кому он нафиг нужен, если в магазинах нет гречки, туалетной бумаги и сосисок». Юлианна Караулова

Также певица отметила, что этой весной «останется невыгулянной». Видимо, у подопечной продюсера Яны Рудковской из-за коронавируса отменяется отпуск в жарких странах.

Напомним, что число заболевших коронавирусом в мире перевалило за отметку в двести тысяч человек. В России пока не так много случаев заражения. Впрочем, правительство уже принимает меры. Отменены многие культурные и спортивные мероприятия. Каникулы в школах продлятся дольше запланированного — с 23 марта по 12 апреля.