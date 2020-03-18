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«Убивал» многих одним выходом на лед»: Ягудин подшутил над Плющенко

По словам фигуриста, как человека супруга Яны Рудковской он охарактеризовать не может.

«Убивал» многих одним выходом на лед»: Ягудин подшутил над Плющенко
Ягудин подшутил над Плющенко/http://globallookpress.com/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что за десять лет их отношения с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко не изменились. Как спортсмена он, безусловно, уважает коллегу. А вот как человека совсем его не знает и охарактеризовать не может.

«Он самый титулованный за всю историю отечественного фигурного катания одиночник. Сильнейшая фигура в плане спорта, «убивал» многих одним выходом на лед».

Алексей Ягудин

Как считает Ягудин, любой спортсмен должен вовремя повесить коньки на гвоздь. По его мнению, в спорте счастлив тот, кто выиграл и потом ушел с высоко поднятой головой. В то же время он подметил, что встречаются те, кто думает, что свой потенциал не исчерпали. Они задерживаются в большом спорте чуть дольше.

Некоторым, как заметил Ягудин, удается выполнить поставленные задачи, а у некоторых ничего не получается, сообщает «АиФ».

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