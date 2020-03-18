На съемках сериала «Бэтвумен» произошел несчастный случай. Ассистентка съемочной группы Аманда Смит получила серьезную травму, после того как на нее упал ковш погрузчика. Как сообщает издание Deadline со ссылкой на собственные источники, девушка в данный момент наполовину парализована.

Все происходило неподалеку от эстакады Georgia Viaduct, из-за шума дороги Аманда не смогла вовремя заметить, как на нее сверху опустился ковш. Местные врачи сообщают, что Смит получила серьезную травму позвоночника, ее срочно доставили в местную больницу, где провели операцию.

Как рассказал близкий друг пострадавшей Тайлер Манкуццо, пока неизвестно, к каким последствиям приведет травма. К сожалению, несчастный случай произошел всего за два дня до официального окончания съемок проекта из-за коронавируса.