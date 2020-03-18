«Больные на всю голову!»: Ягудин высказался о фанатах Загитовой и Медведевой

По словам фигуриста, реагировать на выпады неадекватных поклонников не надо.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, которому исполнилось сорок лет, нелестно отозвался о фанатах фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Поклонники поливали грязью друг друга и фигуристок, когда между спортсменками шло ожесточенное соперничество примерно год назад.

«Пытаюсь хорошее слово придумать для таких людей… Больные на всю голову! Реагировать на их выпады не надо, можно просто пожалеть их». Алексей Ягудин

Как добавил Ягудин, ему непонятно, откуда в его виде спорта появились эти странные персонажи. Он понимает, когда фанаты поливают друг друга грязью и своих кумиров в боксе, футболе, хоккее. Фигурное катание он считает совсем другим видом спорта, где не должно быть подобных склок.

По словам Ягудина, он верит, что Медведева и Загитова не читают все эти комментарии. Фигурист добавил, что в любом виде спорта есть мир адекватного зрителя, а есть мир тех, кого он даже болельщиком назвать не может, сообщает «АиФ».