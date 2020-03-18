«Это супердорогая фирма!»: Собчак узнала, сколько стоит куртка Милоша Биковича

Ксения Собчак в рамках своего YouTube-шоу навестила актера Милоша Биковича. Оказалось, что звезда живет пока в гостинице «Украина», но не исключает покупку недвижимости в России.

Кроме того, он имеет довольно серьезные планы на жизнь здесь. Правда с оговоркой, что, если вскоре появятся контракты в других странах, он с легкостью переберется туда.

Не ускользнули от взгляда внимательной светской львицы и дорогие вещи Милоша. Собчак заметила скромно лежащий на полу черный чемодан Globetrotters, который, по данным ведущей, стоит 160 тысяч рублей.

«Эстет! Здесь мог бы быть какой-нибудь Louis Vuitton-пошлятина, но нет – Globetrotters, классный чемодан», — заметила Ксения Анатольевна.

Также журналистка обратила внимание, что Бикович носит куртку итальянской марки Brunello Cucinelli. Этот факт привел ее в невероятный восторг.

«Ребята! Нормальный человек! Эстетский. У него чемодан Globetrotters, это дорого, но знаете, это мехом внутрь, я так люблю. Куртка у него Brunello Cucinelli! Это не жук лапкой почесал, это супердорогая фирма, но такая, по которой не скажешь, что она дорогая. Это не Balenciaga с ног до головы обвешаться, это понимаете, человек со вкусом», — сказала Собчак. «Мне так нравится, как ты обо мне говоришь, продолжай», — ответил Милош Бикович.

По мнению журналистки, куртка сербского актера стоит 400 тысяч рублей. Кстати, звезда кино вполне может себе позволить такие вещи, ведь зарабатывает он весьма неплохо. Ранее мы писали об этом.