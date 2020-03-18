Аршавин вслед за Тарасовым хочет уменьшить свои выплаты по алиментам

Футболист, у которого трое детей от телеведущей Юлии Барановской, обратился в суд.

Футболист Андрей Аршавин намерен добиться через суд уменьшения выплат по алиментам на своих троих детей от телеведущей Юлии Барановской. Напомним, что пара долгие годы состояла в гражданском браке. Предложения руки и сердца спортсмен так и не сделал.

Отметим, что во время своей карьеры Аршавин платил Барановской более пяти миллионов рублей в месяц. Тогда у него был хороший контракт с «Зенитом», а затем и с казахским «Кайратом». После завершения карьеры доходы игрока упали. Он платил уже примерно по триста тысяч рублей на каждого ребенка.

Не так давно стало известно, что Аршавин обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском к Барановской. Он хочет уменьшить сумму выплат. Заседание должно состояться 23 марта, сообщает «СтарХит».

Интересно, что ранее таким же путем следовал другой известный футболист Дмитрий Тарасов. Он говорил, что сумма по алиментам первой супруге, которая подарила много лет назад ему дочь, сильно завышена.