Маргарита Терехова рассказала Лянке Грыу, кто ее настоящий отец

Актриса Лянка Грыу в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как узнала, кто ее настоящий отец. Родитель, молдавский актер Георгий Грыу, ушел из семьи, когда Лянка была совсем маленькой. Долгие годы ее воспитывал отчим с мамой. Правда, стала неожиданной для актрисы. Терехова оставила ей конверт, в котором была фотография. На снимке звезда «Трех мушкетеров» была с Георгием Грыу.

«Мне оставили снимок на проходной. Там была эта фотография. А сзади подпись: «Надеюсь, что тебе это поможет. Папа очень хороший человек. Удачи тебе, Ляночка. Люби его». Лянка Грыу

При этом Грыу понимает, зачем Терехова решила раскрыть всю правду. «Мне кажется, что она хотела как-то, возможно, дать свою точку зрения на человека, которого знала. Очень часто люди хотят подарить чувство надежды другим. Мне кажется так бывает. Маргарита знала, что ситуация непростая. Она как женщина и мама понимала, что я могла бы испытывать в тот момент. Это была надежда и поддержка с ее стороны. Это был, конечно, шок. Мне казалось, что весь мир остановился около меня. Я не пошла на репетицию. Это был самый первый и близкий контакт с отцом», — заявила Лянка Грыу.

При этом к тому времени она уже знала, что ее воспитывал отчим. «Мне было лет четырнадцать, когда я увидела свадебное фото мамы. На нём она была с папой. У меня возник резонный вопрос. И мне всё рассказали. Я думала найти отца. Не было никаких контактов, соцсетей, поэтому со временем я оставила эту мысль», — заявила актриса.