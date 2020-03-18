«Жизнь без детей пустовата»: Бикович признался, что готов к серьезным отношениям

В недавнем эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro партнер Александры Бортич и Марии Мироновой по комедийному фильму Клима Шипенко ответил на вопрос о том, какие девушки самые красивые: русские или же сербские. Сам Милош Бикович решил не провоцировать недовольство верных почитательниц, пояснив, что все зависит от временного момента. Если он, к примеру, встречался бы с сербской девушкой, то, скорее всего, ответил бы, что сербские. А если состоял бы в отношениях с девушкой из России — то, разумеется, русские.
При всем при этом, актер из фильма «Холоп» без преувеличения подметил, что среди наших соотечественниц очень много привлекательных и очаровательных девушек, достойных ярких комплиментов и всевозможных похвал. По словам Биковича, он крайне редко распространяется о личной жизни. Искренне полагая, что эта тема не должна выноситься на обсуждение многотысячной армии поклонников.
Сербский актер уточнил, что хотел бы стать отцом. В свои 32 года Милош уже задумывается о появлении наследников. Но для этого, как говорит экс-возлюбленный дочери Ксении Раппопорт — Аглаи Тарасовой, сначала нужно обзавестись избранницей. Бикович надеется, что ему посчастливится встретить девушку, с которой ему захочется создать семью. По словам актера, он готов отказаться от некоторых проектов ради того, чтобы уделять как можно больше времени будущим отпрыскам, когда они появятся на свет.
«Жизнь без детей пустовата. У меня нет огромных амбиций в отношении себя: добиться, доказать, выйти на первое место. Хочу продолжать делать то, что делаю. Моя цель — обеспечить себя жильем», — отметил Бикович.