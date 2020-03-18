«Жизнь без детей пустовата»: Бикович признался, что готов к серьезным отношениям

Актер надеется, что ему посчастливится встретить девушку, с которой он сможет создать семью.

В недавнем эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro партнер Александры Бортич и Марии Мироновой по комедийному фильму Клима Шипенко ответил на вопрос о том, какие девушки самые красивые: русские или же сербские. Сам Милош Бикович решил не провоцировать недовольство верных почитательниц, пояснив, что все зависит от временного момента. Если он, к примеру, встречался бы с сербской девушкой, то, скорее всего, ответил бы, что сербские. А если состоял бы в отношениях с девушкой из России — то, разумеется, русские.

При всем при этом, актер из фильма «Холоп» без преувеличения подметил, что среди наших соотечественниц очень много привлекательных и очаровательных девушек, достойных ярких комплиментов и всевозможных похвал. По словам Биковича, он крайне редко распространяется о личной жизни. Искренне полагая, что эта тема не должна выноситься на обсуждение многотысячной армии поклонников.

Сербский актер уточнил, что хотел бы стать отцом. В свои 32 года Милош уже задумывается о появлении наследников. Но для этого, как говорит экс-возлюбленный дочери Ксении Раппопорт — Аглаи Тарасовой, сначала нужно обзавестись избранницей. Бикович надеется, что ему посчастливится встретить девушку, с которой ему захочется создать семью. По словам актера, он готов отказаться от некоторых проектов ради того, чтобы уделять как можно больше времени будущим отпрыскам, когда они появятся на свет.