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В шляпке и платке: Татьяна Тарасова с юмором подошла к борьбе с коронавирусом

Прославленный тренер опубликовала снимок со скрещенными руками.

В шляпке и платке: Татьяна Тарасова с юмором подошла к борьбе с коронавирусом
Тарасова показала,как она борется с коронавирусом/http://globallookpress.com/

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в Instagram опубликовала снимок, на котором показала, как она борется с эпидемией коронавируса, которая постепенно захватывает мир. На кадре она сидит со скрещенными руками в шляпе и платке поверх лица.

«Всем здоровья и спокойствия! Берегите себя!»

Татьяна Тарасова

Отметим, что на данный момент из-за пандемии коронавируса остановлены соревнования практически во всех футбольных, баскетбольных, волейбольных и хоккейных лигах. Перенесен как минимум на осень чемпионат мира по фигурному катанию.

Кроме того, недавно стало известно, что все российские школьники отправятся на каникулы с 23 марта по 12 апреля. На данный момент количество зараженных коронавирусом по всему миру приближается к отметке в двести тысяч человек. Больше шести тысяч умерли. На данный момент пик заболевания миновал в Китае, а вот в странах Европы, наоборот, больных с каждым днем все больше.

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