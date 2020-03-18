Водянова и Арно задумались об отмене свадьбы из-за коронавируса

Модель из России Наталья Водянова и французский бизнесмен Антуан Арно могут отменить свою свадьбу, которая намечена на начало июня нынешнего года. Причина — эпидемия коронавируса, которая бушует по всему миру.

Дело в том, что на свадьбе запланировано примерно триста гостей. Однако сейчас во Франции из-за коронавируса отменяют все светские и культурные мероприятия. Не исключен вариант, что Водянова и Арно перенесут торжество до лучших времен.

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Кроме того, возможно, что свадьба все-таки пройдет в намеченные сроки, но состоится в камерной обстановке. Либо модель и миллиардер, чей отец Бернар — владелец огромного состояния, соберут только самых близких людей.

Ранее мать модели Лариса Кусакина говорила, что свадьба ее дочери и Антуана Арно пройдет в регионе Шампань. Она будет длиться два дня. При этом Кусакина затруднилась сказать, кого из своих подруг и друзей из России пригласила на торжество ее дочь, сообщает «Комсомольская правда».