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Сыну Анны Калашниковой вручили подарков на несколько миллионов рублей

Светская львица, несмотря на коронавирус, не стала отменять праздник для ребенка.

Сыну Анны Калашниковой вручили подарков на несколько миллионов рублей
Калашникова отпраздновала день рождения сына/http://globallookpress.com/

Светская львица и актриса Анна Калашникова призналась, что не стала отменять день рождения своего сына Даниила из-за коронавируса. Изначально планировалось, что торжество состоится в ресторане с аниматорами и большим количеством гостей. Однако коронавирус, который атаковал всю планету, изменил ее планы.

В итоге гостей она собрала в своем загородном доме. По словам светской львицы, на столе был торт, украшения, была заказана еда. Пришли на праздник к ребенку все самые близкие люди.

Особенно Даниил был рад подаркам. Ему презентовали новенький синтезатор, машинки, сертификаты на одежду, игрушки, дизайнерские вещи и даже бытовую технику. Как отметила Калашникова, общая стоимость подарков перевалила за несколько миллионов рублей.

«Крестный Данечки Андрей Ковалев подарил новый IPad Pro, а крестная Инна Жиркова — футбольную форму «Зенит», ведь Даня безумно любит футбол, но из прошлогодней формы уже вырос».

Анна Калашникова

Одним из главных лакомств на столе стал, безусловно, торт. Его Калашникова делала на заказ. В разгар праздника сын светской львицы задул свечи, сообщает «СтарХит».

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