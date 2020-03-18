Сыну Анны Калашниковой вручили подарков на несколько миллионов рублей

Светская львица, несмотря на коронавирус, не стала отменять праздник для ребенка.

Светская львица и актриса Анна Калашникова призналась, что не стала отменять день рождения своего сына Даниила из-за коронавируса. Изначально планировалось, что торжество состоится в ресторане с аниматорами и большим количеством гостей. Однако коронавирус, который атаковал всю планету, изменил ее планы.

В итоге гостей она собрала в своем загородном доме. По словам светской львицы, на столе был торт, украшения, была заказана еда. Пришли на праздник к ребенку все самые близкие люди.

Особенно Даниил был рад подаркам. Ему презентовали новенький синтезатор, машинки, сертификаты на одежду, игрушки, дизайнерские вещи и даже бытовую технику. Как отметила Калашникова, общая стоимость подарков перевалила за несколько миллионов рублей.

«Крестный Данечки Андрей Ковалев подарил новый IPad Pro, а крестная Инна Жиркова — футбольную форму «Зенит», ведь Даня безумно любит футбол, но из прошлогодней формы уже вырос».

Анна Калашникова