«Сейчас я очень плохо себя чувствую»: состояние больного раком Беляева ухудшилось

Известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев, который борется уже несколько лет с онкологическим заболеванием, почувствовал себя хуже. Ранее он рассказывал, что ему медленно, но верно удается бороться с недугом. Отметим, что сейчас ему 71 год.

По словам Беляева, вскоре он должен был отправиться на плановое обследование, однако был вынужден пойти к докторам раньше.

«К сожалению, резко стало хуже. Сейчас я очень плохо себя чувствую». Александр Беляев

О причинах, почему ему стало хуже, Александр Беляев предпочел не говорить. При этом журналисты, которым удалось до него дозвониться и взять комментарий о его состоянии, отметили, что голос в трубке у ведущего был подавленный. Судя по всему, он сейчас действительно не в лучшем виде.

Добавим, что Александр Беляев в последнее время предпочитал больше времени проводить на природе. Как он говорил, только вдали от городской суеты он чувствует себя комфортно, сообщает «СтарХит».