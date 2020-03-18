«Кофе будешь?»: Джиган попытался заслужить прощения у Самойловой

За триллером под названием «Семейная жизнь Джигана» с болью в сердце наблюдала практически вся страна. Набедокуривший рэпер попал в рехаб, однако достаточно быстро оттуда выписался.

Его супруга Оксана Самойлова после горьких посланий в Instagram о том, что она не хочет просыпаться в этот мир, позже неожиданно заявила, что не бросит мужа в трудную минуту. Затем девушка неожиданно исчезла из Сети. Для блогера, который каждый день наполнял свой аккаунт многочисленными постами, этот поступок является серьезным. Не удивительно, что ее подписчики не на шутку обеспокоились.

И, поскольку Самойлова прекратила реагировать на сообщения, люди начали писать на прямые эфиры Instagram Джигану. Мужчина не стал томить своих поклонников в изнеможении и показал вполне мирную картинку, которая царит в его семье. На видео, опубликованном в блоге музыканта, девушка мирно загорает возле бассейна, а Джиган подносит ей напитки.

«Кофе будешь?» — спросил набедокуривший муж супругу.

Увы, но реакцию Оксаны на предложение зрители так и не увидели.