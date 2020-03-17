«Всегда жил для других»: Валерия появилась на открытии памятной плиты Иосифа Кобзона

Валерия поучаствовала в открытии памятной плиты Иосифа Кобзона. Именная доска, посвященная народному артисту, появилась в минувший понедельник, 16 марта, на здании Музыкальной академии имени Гнесиных, где и обучался Кобзон. В открытии приняли участие некоторые депутаты Госдумы. Так, Валентина Терешкова вспомнила, что при жизни артист был человеком добрейшей души и всегда был готов прийти на помощь нуждающимся. Художник Александр Рукавишников изготовил памятную плиту из бронзы.

Присутствовала на событии и певица Валерия. О Кобзоне она вспомнила добрыми словами. Певица подчеркнула, что опытный и мудрый общественный деятель определил ее жизненный путь, за что она ему бесконечно благодарна.

«Иосиф Давыдович являл собой пример служения профессии и людям, всегда жил для других. Сколько добра он сделал людям, порой даже совсем не знакомым. Жил так, что и сегодня мало кому по силам. Светлая ему память», — написала она.

Кобзон ушел из жизни 30 августа на 81 году, не дожив до дня рождения всего 12 дней. Похоронен с воинскими почестями на Востряковском кладбище рядом с матерью.