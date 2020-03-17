«Плюнь и не растирай»: Басков и Газманов вступились на 66-летнюю Успенскую

Певица не стала скрывать — ей потребовалось время для того, чтобы прийти в себя после малоприятных событий, произошедших в ее жизни.

Представители отечественного шоу-бизнеса встали на защиту 66-летней Любови Успенской после малоприятной истории с ее дочерью Татьяной Плаксиной. Напомним, что в студии одного из ток-шоу девушка заявила о том, что мама якобы запирала ее в квартире и даже применяла силу, в частности душила. Сама артистка говорила, что никогда не смогла бы поднять руку на собственного ребенка. Любовь Залмановна не стала скрывать: она действительно повздорила с наследницей. Но такие ситуации могут возникнуть в любой семье. Никакого насилия над Татьяной исполнительница городских романсов и русского шансона не применяла.

Говоря обо всем произошедшем, Любовь Залмановна не смогла оставить без внимания и тот факт, что представители СМИ внесли свою лепту во всю эту историю, сделав ее скандальней. Близкие друзья артистки уверены, что в скором времени Успенская сможет забыть все случившееся.