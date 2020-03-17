«Неоправданная паника»: Ягудин призвал не относиться к коронавирусу серьезно

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин призвал не поддаваться панике, связанной с коронавирусом. Отметим, по состоянию на 17 часов в Москве зафиксировано 56 официально подтвержденных случаев заболевания. Многие культурные центры отменяют выставки, показы и концерты, знаменитости добровольно уходят на карантин. Некоторые запасаются продуктами первой необходимости.

В разговоре с журналисткой Марией Командной в YouTube-шоу «Commandos» Ягудин признался – он считает ажиотаж вокруг коронавируса сильно преувеличенным. Спортсмен сопоставил новую форму заражения с более привычным гриппом и подчеркнул – если все вокруг начнут говорить о последнем, звучать будет уже не так страшно.

«Неоправданная паника. Я, конечно, извиняюсь, но если просто взять грипп – скажем, что у нас эпидемия. Уже не звучит, да? Все в мире крутится вокруг финансов. Именно они источник тех манипуляций и явлений, которые происходят», — поделился своим мнением он.

Спортсмен акцентировал внимание – бороться с любым вирусом, с любой эпидемией просто необходимо, однако не стоит раздувать из этого масштабную проблему.