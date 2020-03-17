Умерла Валентина Гагарина, вдова Юрия Гагарина

Как сообщает ТАСС, 17 марта стало известно о смерти вдовы Юрия Гагарина, Валентины. Женщина скончалась во вторник 17 марта, на 85-м году жизни. Информацию сообщила пресс-служба российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Валентина Гагарина (в девичестве — Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге, там же окончила медицинское училище, после чего работала в лаборатории Центра управления полетами. За Юрия Гагарина она вышла замуж 27 октября 1957 года, а после гибели своего всемирно известного супруга старалась не давать интервью, однако часто участвовала в различных мероприятиях, посвященных первому космонавту. Последние годы жизни проживала в Звездном городке, в Подмосковье.