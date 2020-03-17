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Путин отметил, что России удалось сдержать массовое распространение коронавируса

Президент призвал правительство и дальше работать на опережение.

Путин отметил, что России удалось сдержать массовое распространение коронавируса
Владимир Путин дал оценку противодействию коронавирусу. Фото: Global Look Press

17 марта президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства страны, на котором сделал несколько заявлений по ситуации с распространением коронавируса.

Глава государства призвал все причастные ведомства «быть предельно мобилизованными, действовать согласованно и слаженно, а главное — работать на опережение». Также он отметил, что необходимо наращивать количество средств индивидуальной защиты, доступных для населения (речь идет, прежде всего, о респираторных масках).

Президент подчеркнул, что вирусы никогда не имели государственных границ, но ситуацию с эпидемией в России он считает находящейся под контролем.

«Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первые недели развития эпидемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть — массовое проникновение и распространение болезни в России», — цитирует Путина РИА Новости.

Добавим, что, по состоянию на 17 марта, на территории РФ зафиксировано всего 114 случаев заражения коронавирусом. Пятеро заболевших человек уже выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано.

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