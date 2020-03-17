Футбольный чемпионат Европы из-за коронавируса перенесен на следующий год

Болельщики остались без крупного турнира, который проходит раз в четыре года.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен на 2021-ый из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили Федерация футбола Норвегии и многие мировые СМИ.

Из-за повсеместной изоляции, закрытия границ и тяжелой экономической обстановки сейчас такое крупное мероприятие провести просто невозможно. ЧЕ должен был пройти с 12 июня по 12 июля, но спортивные чиновники понимают, что к тому времени Старый свет может еще не оправиться от последствий пандемии. Так что соревнование перенесли на даты с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Добавим, что сейчас активно отменяются футбольные матчи в Англии, Испании, Италии, Германии и других странах, затронутых коронавирусом. В России также отменили все игры до 10 апреля.

Напомним, что под угрозой отмены находится и знаменитый Каннский кинофестиваль во Франции.