В России отменили все футбольные матчи до 10 апреля из-за коронавируса

В нашей стране в ближайшее время не будет никаких соревнований.

Российский футбольный союз принял решение отменить все матчи в стране до 10 апреля. Бюро исполкома РФ решило, что в ближайшее время не будет никаких соревнований. Причина в активном распространении коронавируса по всему миру.

В пресс-службе Российского футбольного союза отметили, что ограничения действуют в отношении футбольных матчей, которые организуют все футбольные лиги, региональные федерации по футболу и их объединения.

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Отметим, что на данный момент в мире коронавирусом уже заболели порядка 170 тысяч человек. Причем количество зараженных постоянно увеличивается.

В России пока выявлено 93 случая. Наиболее неблагоприятная ситуация сейчас складывается в странах Европы, особенно Италии. По всему миру отменяются все спортивные соревнования, Причем, на неопределенный срок. Не исключено, что в самое ближайшее время будет отменен чемпионат Европы по футболу и летняя Олимпиада.