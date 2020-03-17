«Энергичненько!»: в Курской области работники АЭС станцевали Uno на атомном реакторе

Группу Little Big и ее хит поддерживает вся страна.

Танцевальный флешмоб, посвященный песне Uno, с которой группа Little Big поедет на «Евровидение» от России, подхватили работники атомной промышленности. Сотрудники Курской АЭС устроили танец коленями на крышке работающего реактора большой мощности. Видео с танцем опубликовал в Сети концерн Росэнергоатом.

Интересно, что атомщики одеты в свои рабочие костюмы и стоят над агрегатом мощностью в тысячу мегаватт. При этом у работников предприятия тоже нашелся свой харизматичный «пухляш», чей танец отличается от общей группы. И он так же в конце остается один на «сцене» и мечется в попытке найти коллег.

«По-взрывному атомненько!», «Танец на реакторе, теперь я видел все», «Энергичненько!» — такие комментарии оставляют под роликом пользователи YouTube.

Кстати, до недавнего времени было известно, что танцор из клипа Little Big не поедет с группой на «Евровидение», однако 17 марта появилась новость, что он все-таки присоединится к музыкантам на международном конкурсе.