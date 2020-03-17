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«Шпион хренов!»: Галкин не смог обнаружить у себя русские черты лица

Как отметил супруг Аллы Пугачевой, ему пришлось перебрать все фотографии в телефоне.

«Шпион хренов!»: Галкин не смог обнаружить у себя русские черты лица
Галкин не смог найти у себя русские черты лица/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин в Instagram заявил, что так и не смог найти у себя русские черты лица. Он воспользовался популярным приложением от Gradient. В итоге супруг певицы Аллы Пугачевой был крайне разочарован.

«В поисках русских черт в новой приблуде от Gradient перебрал все фотки в телефоне! Листайте и увидите, кем я только не кажусь по национальности этому приложению. Шпион хренов!»

Максим Галкин

Отметим, что на последних снимках Gradient Максим Галкин больше похож на испанца, немца и болгарина. Русских черт лица приложение у него вообще не обнаружило. А вот на снимках из молодости у Галкина присутствовали русские черты лица. Хотя и там приложение указало, что он больше напоминает итальянца и француза.

Добавим, что Максим Галкин сейчас проживает в деревне Грязь со своей супругой Аллой Пугачевой и близнецами Лизой и Гарри Галкиными. В этом году ребята должны пойти в первый класс.

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