«Шпион хренов!»: Галкин не смог обнаружить у себя русские черты лица

Телеведущий Максим Галкин в Instagram заявил, что так и не смог найти у себя русские черты лица. Он воспользовался популярным приложением от Gradient. В итоге супруг певицы Аллы Пугачевой был крайне разочарован.

«В поисках русских черт в новой приблуде от Gradient перебрал все фотки в телефоне! Листайте и увидите, кем я только не кажусь по национальности этому приложению. Шпион хренов!» Максим Галкин

Отметим, что на последних снимках Gradient Максим Галкин больше похож на испанца, немца и болгарина. Русских черт лица приложение у него вообще не обнаружило. А вот на снимках из молодости у Галкина присутствовали русские черты лица. Хотя и там приложение указало, что он больше напоминает итальянца и француза.

Добавим, что Максим Галкин сейчас проживает в деревне Грязь со своей супругой Аллой Пугачевой и близнецами Лизой и Гарри Галкиными. В этом году ребята должны пойти в первый класс.