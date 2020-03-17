Медведева после закрытия крикет-клуба в Торонто похвасталась новой прической

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгения Медведева в Твиттер показала свою новую прическу. Двукратная чемпионка мира, судя по всему, подстриглась. Теперь у нее новая прическа.

Отметим, что несколько дней назад в канадском Торонто, был закрыт крикет-клуб, где тренируется россиянка. Всему виной эпидемия коронавируса. В связи с этим у спортсменки появилось больше свободного времени, и она занялась экспериментами над своей внешностью.

Добавим, что Евгения Медведева в конце прошлого года снялась с чемпионата страны из-за проблем с коньками. Как позже заверял ее наставник канадец Брайан Орсер, его подопечная, если бы не это недоразумение, попала бы в тройку призеров и отобралась на чемпионаты мира и Европы.

Между тем эксперты сходятся во мнении, что двадцатилетней Медведевой уже не добиться хороших результатов, так как она пока не освоила технику четверных прыжков.