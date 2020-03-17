СМИ: руководитель Большого театра госпитализирован с температурой и кашлем

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в Москве с вирусными симптомами. Как передает интернет-канал Mash, мужчина самостоятельно пришел в больницу, жалуясь на слабость, озноб и заложенный нос, позже у него поднялась температура до 38 градусов и появился сухой кашель.

Пока что врачи диагностировали у пациента бронхит, под подозрением пневмония. О заражении коронавирусом речи пока не идет, так как Урин, предположительно, не контактировал с заболевшими и не летал за рубеж в последние месяцы. Но тест на опасное заболевание сдал. Мужчина признался, что простуда настигла его во время работы в театре.

Напомним, Урин трудится на своей должности с 2013 года. В 2018-ом он вошел в состав Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Является Заслуженным деятелем искусств России.