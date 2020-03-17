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«Так и будет»: дочь Заворотнюк выразила уверенность, что ее мать снимется в новом сериале

Как отметила Анна, она не сомневается, что родительница поправится.

«Так и будет»: дочь Заворотнюк выразила уверенность, что ее мать снимется в новом сериале
Дочь Заворотнюк считает, что мать вернется к работе в сериалах/http://globallookpress.com/

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала в Instagram на пожелание одного из своих подписчиков, у которого есть мечта.

Картина дочери Заворотнюк. Фото
Дочь Заворотнюк высказалась о матери. Фото: https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

«А знаете мою мечту? Моя мечта: увидеть вашу прекрасную и красивую маму в новом сериале и вообще на телевидении. Дай Бог ей здоровья, она прелесть», — отметил один и подписчиков.

На это Анна Заворотнюк ответила: «Так и будет»

Добавим, что дочь актрисы в последнее время проявляет невиданную активность в социальных сетях. Она публикует по несколько постов в день, рассказывая о своей жизни. К примеру, последний был посвящен ее творчеству. Как рассказала Анна, на нее произвело неизгладимое впечатление выставка «Золото модерна». Кроме того, девушка призналась, что с детства обожает рисовать. Она опубликовала целую серию своих картин.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение от тяжелого заболевания. Родные неохотно рассказывают о ее состоянии. К примеру, так и нет точной информации, где сейчас находится на лечении звезда «Моей прекрасной няни».

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