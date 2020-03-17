«Там погибли дети»: Броневицкая вспомнила страшную аварию со своим участием

По словам певицы, не дай бог кому-то такое пережить в своей жизни.

Певица Илона Броневицкая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о страшной аварии, которая случилась с ее участием. Автомобиль, в котором она ехала, столкнулся с другой машиной. В этой аварии погибли дети. Происшествие случилось ночью между Екатеринбургом и Чайковским, который находится в Пермском крае.

«Я ничего не поняла. Мне было не страшно. Сделала для себя вывод, что если погибнешь в ДТП, то будет все быстро. Там погибли дети. Самое тяжелое было, когда приехали мамы этих детей на место происшествия. Умерли их сыновья. Они были из неблагополучных семей. Но больше я такого горя в своей жизни никогда не видела. Не дай бог кому-нибудь такое когда-то пережить». Илона Броневицкая

Как призналась телеведущая, вскоре после того страшного происшествия она приняла решение креститься.